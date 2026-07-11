Ucraina, Zelensky “Ancora attacchi russi contro i civili, accelerare sulle licenze per i Patriot”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Undici persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Kiev durante l’attacco russo della scorsa notte. Le infrastrutture civili sono state colpite ancor prima che venisse emesso l’allarme per l’incursione aerea. Le squadre di emergenza stanno lavorando nei siti degli attacchi – edifici residenziali, uffici e un seminario teologico sono stati danneggiati nella capitale. Le operazioni di recupero sono in corso anche nelle regioni di Odesa, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nel corso della notte, la Russia ha lanciato più di 120 droni e 12 missili, metà dei quali balistici. Siamo riusciti ad abbattere la maggior parte dei missili – ma non quelli balistici”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “ci aspettiamo che i nostri partner mantengano le promesse riguardo ai pacchetti di supporto concordati al Vertice NATO per aiutare a proteggere il nostro popolo. Dobbiamo procedere il più rapidamente possibile sugli accordi di licenza per i Patriot e sul progetto europeo congiunto di difesa anti-balistica. Al momento, la priorità assoluta per tutte le nostre istituzioni è realizzare tutto ciò”.

– foto IPA Agency –

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