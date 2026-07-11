Terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime sale a oltre 4 mila

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Il bilancio delle vittime dei due devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela ha superato le 4 mila unità. Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, ha scritto su Telegram che “almeno 4.118 persone sono morte e 16.740 sono rimaste ferite nei due terremoti consecutivi che hanno colpito il 24 giugno, radendo al suolo interi quartieri nello stato costiero di La Guaira”. “Migliaia di persone risultano inoltre ancora disperse”, sottolinea.

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