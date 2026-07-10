MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sono almeno 12 i morti e 23 i dispersi di un devastante incendio che ha colpito l’Andalusia. Il rogo ha interessato il comune di Los Gallardos, in provincia di Almería. Secondo quanto riporta El Pais, che cita le parole di Juan Manuel Moreno, presidente del governo regionale, “l’incendio è divampato in un fossato a causa di un cavo rotto tra due punti di accesso alla rete elettrica”.

Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autopompe, hanno cercato di arginare le fiamme. Durante il rogo sono rimaste ferite almeno sei persone, tra cui una donna che ha riportato ustioni e un’altra persona per intossicazione da fumo, entrambe trasportate in ospedale.

Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza, ha definito le morti “una tragedia senza precedenti”.

Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell’incendio ma secondo quanto riferito dai testimoni, l’incendio potrebbe essere divampato in seguito alla caduta di un cavo elettrico, che avrebbe incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nel bosco circostante.

SANCHEZ “PROFONDA TRISTEZZA”

“Profonda tristezza e desolazione di fronte alle terribili conseguenze dell’incendio che sta colpendo la provincia di Almería”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez in un post su X. “Desidero esprimere il mio cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incendio boschivo di Los Gallardos” e “auguro una pronta guarigione ai feriti ed esprimo la mia solidarietà a tutti i cittadini colpiti”, ha concluso.

MELONI “ITALIA ACCANTO A POPOLO ANDALUSO IN MOMENTO DI GRANDE DOLORE”

“A nome mio e del Governo italiano, esprimo profondo cordoglio per le vittime del tragico incendio che ha colpito l’Andalusia. La nostra vicinanza va alle famiglie delle persone scomparse e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa drammatica emergenza. L’Italia è accanto alla Spagna e al popolo andaluso in questo momento di grande dolore”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).