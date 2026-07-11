Cina: inaugurato grande laboratorio offshore per studi su ecosistemi costieri

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha messo in funzione una piattaforma offshore di grandi dimensioni destinata a esperimenti controllati in situ sugli ecosistemi costieri, segnando una nuova fase della ricerca ecologica costiera sistematica, intelligente e aperta nel Paese.

Sviluppata dall’Istituto di oceanologia dell’Accademia cinese delle scienze (IOCAS), la struttura è stata collocata nel Mar Giallo, al largo di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Si tratta della più grande struttura ad accesso libero del Paese per esperimenti costieri in situ, ha riferito la IOCAS.

Con una superficie complessiva di 2.000 metri quadrati e una zona marina sperimentale di 30.000 metri quadrati, la piattaforma è progettata per sostenere un’ampia gamma di studi ecologici in condizioni marine reali.

“La nuova piattaforma è essenzialmente un laboratorio trasferito in mare”, ha dichiarato Sun Xiaoxia, ricercatrice della IOCAS e responsabile del gruppo che ha sviluppato la struttura.

“In condizioni reali di acqua marina possiamo regolare con precisione fattori chiave come temperatura, nutrienti e ossigeno disciolto, consentendo osservazioni continue per l’intero ciclo e superando la barriera tecnica tra l’osservazione in mare aperto e gli esperimenti controllati al chiuso”, ha aggiunto.

La piattaforma comprende moduli per il monitoraggio automatizzato, il controllo dei parametri dell’acqua, gli ecosistemi in mesocosmo e il supporto logistico. Consente una regolazione precisa, a singolo fattore o multifattoriale, di temperatura, nutrienti, ossigeno disciolto e altre variabili, permettendo ai ricercatori di riprodurre scenari come il riscaldamento, l’acidificazione e l’eutrofizzazione delle acque in un ambiente marino reale.

Questa capacità è fondamentale per comprendere come gli ecosistemi costieri rispondano sia alle tendenze climatiche graduali sia agli eventi estremi, ha affermato Sun.

Le acque costiere della Cina, dove si concentra la maggior parte delle attività economiche marine e dei porti, sono anche aree particolarmente esposte a disastri e rischi ecologici. Queste acque, in particolare, sono sottoposte a pressioni crescenti dovute al cambiamento climatico, agli apporti provenienti dalla terraferma e alle attività umane.

“Con le tradizionali navi da ricerca, gli scienziati possono raccogliere dati soltanto in momenti specifici e in particolari sezioni trasversali, mentre gli esperimenti di laboratorio condotti a terra non riescono a simulare le complesse interazioni tra molteplici specie e processi presenti nell’oceano reale”, ha spiegato Sun.

Il nuovo laboratorio si trova in una tipica area di maricoltura della Cina settentrionale e offre condizioni ideali per lo studio sia degli ecosistemi naturali sia di quelli di allevamento. I ricercatori possono condurre esperimenti simulati sulla capacità di carico, la resilienza ecologica, le ondate di calore marine e l’ipossia, al fine di individuare le soglie di rischio e ottimizzare la gestione dell’acquacoltura.

Oltre a essere al servizio dell’industria dell’acquacoltura, la struttura può fornire supporto tecnico per la prevenzione dei disastri, il ripristino mirato e la gestione della salute delle aree costiere, ha affermato Sun.

La piattaforma è progettata per una collaborazione internazionale aperta e sarà messa a disposizione degli istituti di ricerca di tutto il mondo, agevolando gli sforzi congiunti per affrontare le pressanti sfide ambientali marine, ha aggiunto

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).