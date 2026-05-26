In Tunisia grazia presidenziale per oltre 1.300 detenuti

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha concesso, in occasione della festa di Eid al-Adha, una grazia presidenziale che ha portato alla liberazione di 1.187 detenuti, mentre altri 187 beneficeranno della libertà condizionale. Lo ha annunciato la presidenza tunisina. L’annuncio è arrivato durante un incontro tenutosi domenica 25 maggio 2026 al Palazzo di Cartagine tra il capo dello Stato, il ministro dell’Interno Khaled Nouri e il segretario di Stato responsabile della Sicurezza nazionale Sofiene Bessadok, dedicato al monitoraggio delle recenti operazioni di sicurezza nel Paese.

Secondo la presidenza, le operazioni condotte nell’area della Grande Tunisi hanno portato all’arresto di diversi ricercati coinvolti in reati comuni, in particolare nel traffico di droga. Le operazioni hanno inoltre interessato varie regioni del Paese per smantellare reti di speculazione e accaparramento accusate di provocare l’aumento dei prezzi. Durante l’incontro, Saied ha affermato che la lotta contro la speculazione e il “vertiginoso aumento criminale” dei prezzi rappresenta una “politica costante dello Stato” che proseguirà fino all’eliminazione definitiva del fenomeno.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).