Sogesid e Med-Or Italian Foundation firmano un accordo nel campo della cooperazione ambientale

ROMA (ITALPRESS) – Sogesid S.p.A. e Med-Or Italian Foundation hanno firmato oggi un Accordo Quadro per sviluppare iniziative congiunte nel campo della cooperazione internazionale ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Secondo quanto precisa un comunicato di Med-Or, l’intesa punta a mettere a sistema competenze tecniche, capacità progettuali e reti istituzionali delle due realtà per promuovere programmi e attività nei settori della sostenibilità ambientale, della transizione energetica, della gestione delle risorse idriche, dell’agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare.

L’Accordo prevede la collaborazione nella definizione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, nelle attività di assistenza tecnica e capacity building, nella progettazione di percorsi di alta formazione e nella partecipazione a bandi e procedure competitive a livello nazionale e internazionale. Sogesid e Med-Or lavoreranno inoltre allo sviluppo di partenariati con università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali e stakeholder territoriali, con l’obiettivo di favorire la diffusione di competenze, il dialogo istituzionale e la condivisione di buone pratiche.

“Per Med-Or Italian Foundation questa collaborazione ha un valore strategico, considerando l’importanza che i temi della sostenibilità e dell’ambiente hanno a livello nazionale e internazionale. Sviluppare attività e progetti su questi temi, su cui siamo impegnati da tempo, anche con un partner come Sogesid, potrà continuare a rappresentare un’ulteriore occasione di lavoro al servizio del Paese, su sfide prioritarie per il futuro dell’Italia, del nostro sistema economico e sociale”, ha dichiarato il Presidente di Med-Or Italian Foundation Marco Minniti.

“Questo Accordo Quadro rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la presenza della cooperazione internazionale italiana sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione le competenze tecniche e le capacità progettuali della Sogesid per sostenere iniziative ad alto valore strategico di Med-Or. Siamo certi che, partendo dalla base di questo accordo, si potranno coinvolgere anche tante altre primarie realtà nazionali, mettendo così sempre più concretamente in sinergia il Sistema Italia nello scenario internazionale”, ha dichiarato Massimiliano Panero, Presidente di Sogesid.

-Foto logo Med-Or Italian Foundation-

(ITALPRESS).