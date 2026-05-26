ROMA (ITALPRESS) – Per il sesto appuntamento del Mondiale FIM Superbike in programma nel fine settimana al Motorland Aragón, tracciato che presenta un asfalto particolarmente abrasivo per i pneumatici, Pirelli ripropone le soluzioni utilizzate con successo nella scorsa edizione.

Nel 2025, infatti, i piloti avevano avuto a disposizione le specifiche di sviluppo E0126 ed E0125, quest’anno promosse a mescole di gamma, rispettivamente supersoft SCX e soft SC0. Come già nei round corsi a Portimão e Assen, la SCX sarà il pneumatico di riferimento per qualifiche e Gara Superpole, oltre a poterlo utilizzare nelle prove libere, mentre per le gare lunghe i piloti potranno scegliere tra soft SC0 o medium SC1, con quest’ultima che in caso di temperature basse offre una migliore protezione dall’usura.

Come possibile alternativa alla soluzione di gamma in mescola soft SC1, ci sarà per l’anteriore la specifica di sviluppo E1164. Già presente nell’allocazione di Portimao, questa soft viene riproposta per essere ulteriormente valutata su un circuito le cui caratteristiche ben si prestano a un suo possibile utilizzo.

Come terza opzione, la medium SC2, che lo scorso anno, anche per le temperature dell’asfalto non eccessive, era stata utilizzata con ottimi risultati da diversi piloti. In caso di bagnato, l’allocazione è completata per entrambi gli assi da pneumatici intermedi Diablo Wet e da pioggia Diablo Rain. Nel Mondiale Supersport, confermate le soluzioni di gamma SC1 e SC2 all’anteriore mentre al posteriore, come un anno fa, i piloti potranno contare sulle soluzioni in mescola soft SC0 e medium SC1. In pista nel weekend torna pure la WorldSPB, campionato che utilizza pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC1 per entrambi gli assi, stessa scelta anche della Yamaha R3 World Cup, al secondo appuntamento stagionale.

“Le caratteristiche del tracciato e una superficie che, dopo la riasfaltatura dell’estate 2024, si è dimostrata particolarmente aggressiva, rendono Motorland Aragón un appuntamento piuttosto impegnativo per i pneumatici – spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Per questo round WorldSBK abbiamo confermato per il posteriore le due soluzioni protagoniste dello scorso anno, che avevano dato riscontri molto positivi”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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