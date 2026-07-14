Kirghizistan: a Bishkek evento di promozione del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina”

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA) – Ieri a Bishkek, capitale del Kirghizistan, si è svolto un evento dedicato alla promozione del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina”.

I partecipanti hanno affermato che, poiché l’evento ha coinciso con il 25esimo anniversario dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), ha rivestito una grande importanza per consentire ai rappresentanti di tutti i settori dei due Paesi e della famiglia della SCO di scambiare opinioni sul libro.

Quest’importante opera illustra in modo sistematico la teoria e la pratica della modernizzazione cinese, presentando in modo vivido la visione e il programma della Cina per la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità e costituendo un testo autorevole per comprendere la modernizzazione cinese e la Cina contemporanea.

Fornisce inoltre importanti indicazioni affinché la Cina e il Kirghizistan possano approfondire gli scambi di esperienze in materia di governance e rafforzare l’allineamento delle rispettive strategie di sviluppo.

L’ex presidente kirghisa Roza Otunbayeva ha sottolineato che la visione della costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, presentata dal presidente cinese Xi Jinping, rappresenta un’idea e una proposta di portata globale.

La cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road ha portato nuove opportunità di sviluppo e ha aiutato il Kirghizistan a trasformarsi gradualmente in un importante snodo del continente eurasiatico, ha affermato la presidente, aggiungendo che uno studio approfondito sulla logica interna, sul meccanismo di governance e sulla pianificazione a lungo termine dello sviluppo della Cina riveste un grande valore pratico.

Intervenendo all’evento, il segretario di Stato kirghiso Arslan Koichiev ha dichiarato che la Cina è riuscita ad adattare con successo il marxismo alle proprie condizioni nazionali e ha maturato una vasta esperienza nell’integrare il marxismo con la realtà cinese. Per comprendere il marxismo nel XXI secolo, è necessario studiare attentamente le opere del presidente Xi, ha aggiunto.

La lettura del libro può aiutare a riflettere più a fondo sulle relazioni del Kirghizistan con la Cina e con il resto del mondo e incoraggiare una cooperazione pratica volta a promuovere l’apprendimento reciproco tra le civiltà, nonché lo sviluppo e la prosperità, ha proseguito Koichiev.

La vice segretaria generale della SCO Piao Yangfan ha dichiarato che Cina e Kirghizistan, in qualità di membri fondatori della SCO, hanno portato contributi unici alla creazione e allo sviluppo del meccanismo dei “Cinque di Shanghai”.

Il libro raccoglie importanti discorsi del presidente Xi sulla costruzione di una comunità Cina-Asia centrale dal futuro condiviso e di una comunità della SCO dal futuro condiviso, offrendo una guida per il rafforzamento della solidarietà e il coordinamento tra i Paesi della regione, consolidando un ambiente sicuro e stabile, migliorando l’allineamento delle strategie di sviluppo e promuovendo legami più stretti tra i popoli, ha evidenziato Piao.

Durante l’evento, la delegazione cinese ha donato agli ospiti kirghisi alcune copie dell’edizione in lingua kirghisa del terzo volume e dell’edizione in lingua russa del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina”.

I rappresentanti del personale sanitario e dei giornalisti kirghisi hanno condiviso testimonianze di cooperazione tra i due Paesi nell’attuazione della filosofia che pone il popolo al primo posto.

Gli esperti partecipanti si sono confrontati su argomenti quali la modernizzazione cinese, la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, l’Iniziativa per la governance globale, la cooperazione nell’ambito della Belt and Road e l’apprendimento reciproco tra le civiltà.

L’evento è stato organizzato congiuntamente dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese, dal China International Communications Group e dall’ambasciata cinese in Kirghizistan. Vi hanno partecipato circa 300 rappresentanti di partiti politici, organizzazioni mediatiche, think tank e altri settori dei due Paesi.

(XINHUA).