Malta, il ministro degli Affari Esteri incontra il premier palestinese a Bruxelles

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Affari Esteri di Malta, Chris Fearne, ha incontrato a Bruxelles il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa per discutere del rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Malta e la Palestina. L’incontro si è svolto alla vigilia della riunione del Palestine Donor Group, in programma oggi nella capitale belga.

In un messaggio pubblicato sui social media, Fearne ha spiegato che il colloquio è servito anche a preparare la partecipazione alla riunione del gruppo dei donatori, che discuterà del sostegno internazionale all’Autorità Palestinese affinché possa riassumere quanto prima il controllo della Striscia di Gaza.

I colloqui si inseriscono nel quadro degli sforzi diplomatici della comunità internazionale volti a coordinare gli aiuti e il sostegno all’Autorità Palestinese nel contesto della crisi in corso. Malta e la Palestina hanno ulteriormente rafforzato le loro relazioni bilaterali negli ultimi mesi, dopo il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte di Malta nel settembre 2025.

All’inizio di quest’anno, il rappresentante di Malta presso la Palestina, David Muscat, ha presentato le proprie lettere credenziali al presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah, ribadendo l’impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione bilaterale e a sostenere la soluzione dei due Stati.

Foto Ministero degli Affari Esteri Inline image

(ITALPRESS).