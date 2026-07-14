Libia, si avvicina al completamento il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Benina: sarà pronto a dicembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto di sviluppo dell’aeroporto internazionale di Benina, a Bengasi, si avvicina al completamento, con la sala internazionale che ha raggiunto il 99% dei lavori e le infrastrutture al 95%, nell’ambito del piano del Fondo libico per lo Sviluppo e la Ricostruzione, sotto la supervisione del direttore generale Belqasim Haftar.

Secondo quanto riportato dal Fondo su Facebook, gli interventi comprendono la costruzione di nuovi edifici per la polizia aeroportuale, gli uffici amministrativi e la stazione di rifornimento, mentre il terminal nazionale è al 55%, la torre di controllo al 25% e la manutenzione della sede dei vigili del fuoco ha superato il 65%. Sono in corso anche l’ampliamento delle piste e dei piazzali di sosta. L’aeroporto, destinato a diventare uno dei principali hub del paese, dovrebbe essere completamente operativo entro dicembre 2026.

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