Tajani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri dell’Ue: “Favorevoli a nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Italia non pone obiezioni sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Affari esteri a Bruxelles. “Siamo assolutamente favorevoli”, ha osservato Tajani aggiungendo che occorre dare “un segnale forte alla Russia”.

Su eventuali sanzioni ai prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania “non siamo pregiudizialmente contrari”, ma “credo che (la misura) dovrà essere approvata all’unanimità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue. “Credo si debba fare una valutazione approfondita”, ha aggiunto. Riguardo al ministro israeliano Ben-Gvir, “siamo favorevoli a sanzioni”, ha poi osservato Tajani, ma anche in quel caso “serve l’unanimità”. “Noi continueremo a cercare di convincerli”, ha infine precisato a proposito di coloro che finora hanno mostrato contrarietà all’ipotesi.

IL PROGRAMMA DI TAJANI OGGI TRA BRUXELLES E PARIGI

Il Ministro degli Esteri è oggi a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea e a seguire si recherà a Parigi per partecipare, su delega del Presidente del Consiglio, ai vertici della Coalizione contro i missili balistici e della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina. Lo rende noto la Farnesina.

I lavori del Consiglio si concentreranno anzitutto sulla guerra in Ucraina, con il Ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in presenza in sala. Al centro dell’agenda, “il rafforzamento della pressione politica e sanzionatoria sulla Russia e il sostegno a Kyiv all’indomani del Vertice NATO di Ankara”. Il Ministro Tajani ribadirà “il sostegno all’azione contro la flotta ombra russa, anche nel Mediterraneo tramite l’operazione IRINI di cui l’Italia ha il comando”. Tajani si soffermerà poi “sulle minacce russe alla sicurezza nazionale degli Stati membri, ricordando la decisione italiana di espellere i due funzionari russi coinvolti in azioni di spionaggio in Italia“. Ampio spazio sarà dedicato alla situazione in Medio Oriente. Tajani ribadirà “la posizione dell’Italia a favore della prosecuzione del dialogo tra Stati Uniti e Iran, del completo ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz senza restrizioni, e del rafforzamento dell’operazione ASPIDES nel Mar Rosso”.

Il titolare della Farnesina “confermerà inoltre l’impegno italiano a favore del dialogo tra Israele e Libano; ribadirà il sostegno a Gaza ed in particolare la risposta umanitaria dell’Italia per la popolazione palestinese, valorizzando l’impegno italiano per l’avvio delle attività di early recovery nella Striscia”. I lavori del Consiglio Affari Esteri proseguiranno nel pomeriggio con il Forum di alto livello UE-Consiglio di Cooperazione del Golfo su sicurezza e difesa, alla presenza dei Ministri di Oman, Bahrein, Kuwait, il Vice Ministro dell’Arabia Saudita, i Ministri di Stato di Qatar ed Emirati Arabi Uniti e il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. In chiusura dei lavori del Consiglio, si terrà la riunione del Gruppo dei Donatori per la Palestina alla presenza del Primo Ministro palestinese Mohammad Mustafa, cui parteciperà per l’Italia il Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi. Al termine della missione a Bruxelles, il Ministro Tajani parteciperà a Parigi al vertice della Coalizione contro i missili balistici, iniziativa internazionale per rafforzare la difesa aerea europea contro le minacce missilistiche. Oltre all’Italia e all’Ucraina, parteciperanno al vertice la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Norvegia, la Danimarca e la Svezia. Prevista inoltre la partecipazione di diverse aziende europee leader dell’industria di settore.

A seguire, il titolare della Farnesina interverrà alla riunione della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina, dove evidenzierà il ruolo di quest’ultima a sostegno della difesa e della resilienza energetica di Kyiv e della definizione di una solida architettura di sicurezza, favorendo la partecipazione dell’Europa ai negoziati e rafforzando il coordinamento europeo ed euro-atlantico.

– foto IPA Agency –

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