Morte dell’Emiro Padre Al Thani, Meloni in Qatar per la cerimonia di presentazione delle condoglianze

ROMA - Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il Presidente della Repubblica Slovacca (ROMA - 2025-01-14, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta nella notte a Doha e si trova ora a Palazzo Lusail, dove sta prendendo parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa di Sua Altezza l’Emiro Padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Al termine della cerimonia, il Presidente Meloni avrà un breve incontro con Sua Altezza l’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e con i suoi fratelli. Successivamente, il Presidente del Consiglio si recherà al Palazzo della Sceicca Mozah bint Nasser Al-Missned, dove incontrerà la consorte del defunto Emiro Padre del Qatar.

Il rientro a Roma è previsto nel primo pomeriggio di oggi, in tempo utile per consentire al Presidente Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri già in programma.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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