Gaza, l’Idf annuncia l’uccisione di un comandante di Hamas e di 3 miliziani

ROMA (ITALPRESS) – Un comandante del gruppo armato palestinese Hamas e altri tre miliziani sono stati uccisi ieri in attacchi separati nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato oggi le Forze di difesa israeliane (Idf). In un attacco a Gaza City le Idf hanno ucciso Osama Naim Hamdi Shamlakh, comandante di una cellula della forza navale di Hamas, affermano le Idf, secondo cui Shamlakh si è impegnato nella ricostruzione della forza navale durante la guerra e anche di recente, oltre a pianificare attacchi “nel dominio marittimo”. Un altro attacco nel nord di Gaza ha ucciso tre uomini armati di Hamas che, secondo le Idf, stavano preparando attacchi contro le truppe. “I terroristi rappresentavano una minaccia imminente per le truppe e sono stati eliminati con precisi attacchi aerei”, aggiunge Idf.

– Foto Ipa Agency –

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