Egitto, l’ambasciatore Rady: “Invito gli italiani a scoprire i risultati del progetto della Nuova Repubblica”

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, ha invitato i cittadini italiani a visitare il suo Paese per conoscere da vicino i risultati del progetto della Nuova Repubblica, sottolineando che lo Stato sta vivendo, dal 2014 sotto la guida del presidente Abdel Fattah Al Sisi, una fase di profonda trasformazione e modernizzazione.

Secondo quanto riferito dall’Ambasciata d’Egitto a Roma su Facebook, Rady ha ricordato, nel corso della celebrazione del 73° anniversario della Rivoluzione del 23 luglio, che l’evento del 1952 diede vita alla Prima Repubblica, mentre l’attuale fase rappresenta la costruzione della Nuova Repubblica.

“La Rivoluzione di luglio ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per l’Egitto. Ha incarnato le aspirazioni del popolo egiziano alla dignità, all’indipendenza, alla giustizia sociale e alla sovranità nazionale, ha gettato le basi di uno Stato moderno impegnato a dare potere ai propri cittadini, a rafforzare le istituzioni nazionali e a perseguire uno sviluppo globale – ha affermato l’ambasciatore – Oggi, l’Egitto continua ad avanzare verso una nuova era con un’ambiziosa agenda di riforme economiche, sviluppo sostenibile, modernizzazione delle infrastrutture, trasformazione digitale, energie rinnovabili e investimenti nel capitale umano. Il nostro obiettivo non è solo promuovere la crescita, ma garantire che lo sviluppo crei opportunità per le generazioni future e contribuisca alla stabilità in tutta la nostra regione. Colgo l’occasione per rivolgervi un invito aperto a visitare l’Egitto e vedere con i vostri occhi il nuovo Egitto, con il suo patrimonio storico, una delle più antiche civiltà e una nazione in posizione unica al crocevia tra Africa, Medio Oriente, Mediterraneo e Mar Rosso”.

L’ambasciatore ha inoltre evidenziato che le relazioni tra Egitto e Italia hanno raggiunto un livello di cooperazione senza precedenti grazie al sostegno del presidente Al Sisi e della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

“Sono molto orgoglioso e onorato di dichiarare che il partenariato strategico tra Egitto e Italia si è rafforzato negli anni più che mai e rappresenta una delle relazioni più dinamiche del Mediterraneo – ha aggiunto – La nostra cooperazione si estende a una vasta gamma di settori, tra cui energia, commercio, industria, cultura, istruzione superiore, ricerca scientifica, turismo e sicurezza. Il Cairo e Roma Insieme, dimostrano che il Mediterraneo non dovrebbe essere visto come una linea di divisione, ma come un ponte che unisce popoli, culture e opportunità condivise, grazie agli sforzi congiunti profusi in tal senso da S.E. Abdel Fattah El Sisi, Presidente dell’Egitto, e da S.E. Giorgia Meloni, Primo Ministro d’Italia. Nell’odierno complesso contesto internazionale, nessun Paese può affrontare da solo le sfide globali e i conflitti regionali richiedono una responsabilità collettiva e partenariati internazionali più solidi. L’Egitto rimane impegnato a lavorare a stretto contatto con i nostri cari amici in Italia per raggiungere la pace, lo sviluppo sostenibile e la prosperità condivisa per i nostri concittadini e popoli”.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane, del corpo diplomatico, del mondo imprenditoriale, di organizzazioni internazionali e della comunità egiziana in Italia. Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il secondo Alamein International Air Show, in programma il prossimo settembre presso l’aeroporto internazionale di New Alamein, manifestazione dedicata ai settori dell’aviazione, della difesa e dello spazio, alla quale è prevista anche la partecipazione di una delegazione e di aziende italiane specializzate.

– Foto Ambasciata d’Egitto a Roma –

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