A Sofia aperta la 12^ edizione del Festival Allegra con il debutto in Bulgaria del Quartetto di Cremona

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Sofia si è aperta la dodicesima edizione del Festival Internazionale Allegra, inaugurata il 10 luglio con il debutto in Bulgaria del Quartetto di Cremona, una delle più autorevoli formazioni cameristiche italiane e tra gli ensemble più apprezzati del panorama musicale internazionale.

Secondo quanto precisa un comunicato dell’ambasciata d’Italia a Sofia, il concerto inaugurale, ospitato nella prestigiosa Sala delle Cerimonie del Club Militare di Sofia, ha fatto registrare il tutto esaurito e ha riscosso un grande successo da parte del pubblico, confermando il forte interesse per la grande tradizione musicale italiana e per la musica da camera di eccellenza.

La presenza del Quartetto di Cremona al Festival, su invito del direttore artistico Petar Naydenov, rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo dell’edizione 2026 di Allegra e testimonia la consolidata collaborazione tra il Festival e l’Ambasciata d’Italia in Bulgaria, impegnati nella promozione del dialogo culturale tra Italia e Bulgaria.

Fondato nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come uno dei principali interpreti del repertorio cameristico, esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo. L’ensemble è riconosciuto per l’eleganza delle sue interpretazioni, la straordinaria qualità tecnica e la profonda coesione artistica che ne fanno uno dei più significativi ambasciatori dell’eccellenza musicale italiana. Il nome del Quartetto rende omaggio alla città di Cremona, universalmente riconosciuta come capitale della liuteria italiana e patria di Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri “del Gesù” e della famiglia Amati. Una tradizione che l’ensemble porta oggi sui palcoscenici internazionali con uno stile interpretativo capace di coniugare il rispetto del repertorio classico con una sensibilità contemporanea. Per il suo primo concerto in Bulgaria, il Quartetto di Cremona ha presentato un programma dedicato a Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Franz Schubert, offrendo al pubblico un raffinato percorso musicale che ha posto in dialogo la sensibilità italiana con la tradizione classica austro-tedesca.

Rivolgendosi al pubblico di addetti ai lavori del Festival, agli artisti e ai giornalisti nel corso del cocktail che è seguito all’evento, l’Ambasciatore d’Italia Marcello Apicella ha evidenziato il valore della presenza del Quartetto di Cremona quale espressione dell’eccellenza artistica italiana e della cooperazione culturale tra i due Paesi. “Siamo particolarmente lieti che il Festival Allegra abbia scelto di inaugurare questa edizione con il Quartetto di Cremona, una delle più prestigiose formazioni cameristiche italiane. La loro presenza a Sofia rappresenta un’importante occasione per condividere con il pubblico bulgaro un patrimonio musicale che costituisce parte integrante dell’identità culturale del nostro Paese”.

Il Festival Internazionale Allegra proseguirà fino al 17 luglio con un ricco calendario di concerti che vedrà protagonisti artisti di fama mondiale e giovani interpreti provenienti da diversi Paesi, confermando la propria vocazione a essere uno dei principali appuntamenti musicali dell’estate bulgara.

La partecipazione del Quartetto di Cremona al Festival Allegra conferma il costante impegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Sofia nella promozione delle eccellenze artistiche italiane e nel rafforzamento del dialogo culturale tra Italia e Bulgaria, attraverso iniziative che favoriscono l’incontro tra istituzioni, artisti e pubblico e contribuiscono a consolidare una collaborazione culturale sempre più intensa tra i due Paesi.

– Foto Ambasciata d’Italia a Sofia –

(ITALPRESS).