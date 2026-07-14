Kirghizistan: a Bishkek evento di promozione del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina” (2)

BISHKEK (KIRGHIZISTAN) (XINHUA/ITALPRESS) – La delegazione cinese dona agli ospiti kirghisi alcune copie dell’edizione in lingua kirghisa del terzo volume e dell’edizione in lingua russa del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina”, durante un evento dedicato alla promozione del quinto volume dell’opera a Bishkek, capitale del Kirghizistan, il 13 luglio 2026. L’evento si è svolto qui ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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