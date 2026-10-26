BAQEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo installa un tubo della canna fumaria in una casa prefabbricata in un’area di ricollocamento di un villaggio colpito da un terremoto nella cittadina di Maru, contea di Baqen della città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 25 ottobre 2026. Le prime 60 unità abitative prefabbricate nell’area colpita dal terremoto sono state completate alle 2:10 di mattina del 25 ottobre e sono state allacciate alla rete elettrica entro le 20 dello stesso giorno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).