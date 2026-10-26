Egitto, il Parlamento approva il sostegno militare all’Arabia Saudita

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Camera dei rappresentanti egiziana ha approvato a maggioranza il mandato al presidente della Repubblica per dare sostegno militare al Regno dell’Arabia Saudita. La decisione è stata adottata durante la seduta plenaria a porte chiuse dedicata alla discussione del mandato per intraprendere le misure necessarie a sostenere e assistere l’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal quotidiano egiziano Al-Shorouk, la seduta odierna completa le riunioni a porte chiuse tenute dalla Camera domenica e lunedì della scorsa settimana, presiedute dal consigliere Hisham Badawi e convocate su richiesta del presidente Abdel Fattah al-Sisi per sostenere e assistere l’Arabia Saudita di fronte ai recenti attacchi. L’articolo 130 del regolamento interno della Camera stabilisce che la dichiarazione di guerra o l’invio delle forze armate in una missione di combattimento al di fuori dei confini dello Stato, ai sensi dell’articolo 152 della Costituzione, richiedono l’approvazione dei due terzi dei membri della Camera, in una seduta urgente a porte chiuse convocata su richiesta del presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di difesa nazionale.

Tra le prerogative del presidente della Repubblica previste dalla Costituzione figura l’invio delle forze armate in missioni di combattimento all’estero, subordinato al parere del Consiglio di difesa nazionale e all’approvazione della Camera dei rappresentanti. L’articolo 152 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica è il comandante supremo delle forze armate e non può dichiarare guerra né inviare le forze armate in una missione di combattimento al di fuori dei confini dello Stato senza aver prima acquisito il parere del Consiglio di difesa nazionale e ottenuto l’approvazione dei due terzi dei membri della Camera.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).