L’Iran conferma un incontro con responsabili della sicurezza e militari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che Teheran ospiterà oggi un incontro a quattro con responsabili della sicurezza e militari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Lo ha fatto tramite i propri canali social. L’iniziativa di convocare la riunione è stata avanzata durante la visita a Teheran del capo di Stato maggiore dell’esercito pakistano, Asim Munir, e ha ricevuto l’approvazione delle autorità iraniane.

Nel frattempo il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran Ismail Baghei ha dichiarato: “Monitoriamo gli sviluppi e siamo pronti a qualsiasi nuovo evento. L’entità sionista ricorre a minacce e a dichiarazioni provocatorie a causa della sua incapacità e della disperazione. Seguiamo gli sviluppi con attenzione e vigilanza e le nostre forze armate non esiteranno a difendere la sovranità dell’Iran. Siamo in condizioni di guerra e non esiteremo a esercitare il nostro legittimo diritto a difendere il nostro Paese e la sua indipendenza”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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