Israele verso le elezioni, Herzog “Nessuna ingerenza di Trump o chiunque altro sulla mia discrezionalità”

ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che il presidente degli Stati Uniti, o chiunque altro, possa interferire con la mia discrezionalità. Tale discrezionalità deve basarsi sui fatti; vedremo quali saranno i fatti, ovvero chi sarà in grado di formare una coalizione. Si tratta di una questione diversa dal capire chi sostenga chi”. Lo ha dichiarato il presidente di Israele, Isaac Herzog, in un’intervista all’emittente americana MSNBC, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha ribadito il suo sostegno al premier in carica Benjamin Netanyahu.

Domenica, Trump ha rafforzato il suo appoggio a Netanyahu, dichiarando agli israeliani che quest’ultimo deve essere rieletto domani, 27 ottobre, affinché i due leader possano “completare il lavoro” contro l’Iran. Su Truth Social Trump ha scritto: “Come tutti sanno, nemici compresi, io e Bibi abbiamo instaurato un ottimo rapporto, ottenendo grandi successi insieme. “Ho condotto l’attacco in Venezuela, una delle operazioni militari di maggior successo della storia; ma, ancor prima, abbiamo realizzato l’Operazione ‘Midnight Hammer’, impedendo al principale Stato sostenitore del terrorismo al mondo di dotarsi di un’arma nucleare”. “Poi abbiamo condotto l’operazione ‘Epic Fury’: ora l’Iran non ha più una Marina né un’Aeronautica, e sia il suo apparato militare che la sua economia sono a pezzi; basti pensare che l’inflazione in Iran ha raggiunto il 301%. Il blocco navale ha impedito loro di ottenere petrolio e due livelli di leadership, sia in ambito militare che in altri settori, sono stati eliminati”, ha affermato Trump.

“Quando andrete alle urne, ricordate che Bibi è stato un primo ministro guerriero eccezionale! Israele veniva definito ‘piccolo Satana’, mentre gli Stati Uniti venivano chiamati ‘grande Satana’ da persone davvero malvagie”, ha dichiarato, riferendosi apparentemente agli slogan gridati durante le manifestazioni a sostegno del regime in Iran. “Votate per Bibi Netanyahu come primo ministro: dobbiamo portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato”, ha aggiunto.

L’appello di Trump a “portare a termine il lavoro” ha fatto seguito a un avvertimento lanciato domenica da Netanyahu riguardo all’Iran: il premier ha pubblicato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che raffigura un’esplosione nucleare a Tel Aviv, dichiarando al pubblico – a soli due giorni dalle elezioni – che votare per chiunque altro che non sia lui potrebbe esporre gli israeliani al pericolo di un “secondo Olocausto”.

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