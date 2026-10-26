ROMA (ITALPRESS) – Ci sono passioni che attraversano le generazioni senza perdere la propria intensità. Quella per Alfa Romeo, si legge in una nota, è una di queste, “alimentata da una tradizione sportiva straordinaria che continua a vivere tanto nelle vetture che hanno fatto la storia delle competizioni quanto nei modelli della gamma attuale”. E’ questo il fil rouge dell’iniziativa che vede Alfa Romeo al fianco della Scuderia del Portello, Squadra Corse ufficiale Alfa Romeo storiche dal 1982, sui circuiti di Monza e Misano con il “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione” e la “Casa Alfa Romeo”, uno spazio dedicato agli appassionati del Biscione, dove passato e presente si incontrano nel segno delle emozioni autentiche del motorsport. Un progetto che va oltre la dimensione agonistica e interpreta i valori del Brand, trasformando i weekend di gara in occasioni privilegiate di incontro e condivisione. All’interno del paddock, infatti, la “Casa Alfa Romeo” diventa un punto di riferimento per piloti, collezionisti e clienti, ma anche uno spazio di relazione con giornalisti, opinion leader e protagonisti del settore. Un contesto fortemente identitario, quindi, capace di valorizzare il patrimonio storico del marchio milanese e rafforzarne il legame viscerale con una community globale che si riconosce nella ricerca continua delle prestazioni, dentro e fuori dalla pista.

Come sottolinea Eugenio Franzetti, Global Director Marketing & Communication di Alfa Romeo: “Alfa Romeo è nata per emozionare, per superare ogni limite e per trasformare le sfide in pagine indimenticabili del motorsport. Un patrimonio straordinario che non appartiene soltanto al passato, ma continua a vivere nelle nostre vetture e, soprattutto, nel cuore di chi ama il Biscione. In questo racconto di passione e successi, la Scuderia del Portello riveste un ruolo fondamentale: da decenni custodisce, valorizza e porta sui circuiti di tutto il mondo l’eredità sportiva di Alfa Romeo, rinnovando un sentimento profondo che si tramanda da una generazione all’altra. Ed è proprio questo lo spirito della Casa Alfa Romeo, ossia non un semplice spazio espositivo, ma un luogo dove ogni Alfista può sentirsi parte di qualcosa di unico e autentico.”

Il primo appuntamento si è svolto dal 9 all’11 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza, in occasione dell’ACI Racing Weekend, che ha richiamato oltre 30.000 spettatori nel leggendario “Tempio della Velocità”. Un fine settimana ricco di spettacolo, con un programma di competizioni che ha visto alternarsi in pista vetture GT, monoposto Formula, prototipi e auto storiche, offrendo al pubblico un coinvolgente viaggio attraverso diverse espressioni del motorsport. Tra i momenti più emozionanti, la gara del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, che ha visto ben 52 vetture affrontarsi per 60 minuti lungo le curve del circuito brianzolo. A distinguersi sono state le Alfa Romeo Giulietta della Scuderia del Portello, protagoniste di uno schieramento d’eccezione che ha riunito tutte e tre le serie della Giulietta TI. Pur essendo le vetture più anziane e meno potenti in gara, hanno saputo imporsi per fascino, carattere e competitività, conquistando l’intero podio di classe con gli equipaggi Alessandro ed Emanuele Morteo, Mario Cajani e Gianluca Pellegrini/Andrea Stassano, classificatisi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. A completare il successo del team sono stati gli altri due podi ottenuti dalle Alfa Romeo 2000 GT Veloce del 1974, affidate agli equipaggi Alberto Bergamaschi/Stefano Caprotti, primi di classe, e Umberto e Maurizio Vaglio Bianco, padre e figlio giunti terzi di classe, uniti dalla stessa passione per le competizioni.

Accanto alle emozioni della pista, grande interesse ha suscitato la “Casa Alfa Romeo”, allestita nell’area hospitality della Scuderia del Portello. Alfa Romeo, unica Casa automobilistica ufficialmente presente nel Campionato Auto Storiche, ha offerto ai visitatori l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera del paddock e scoprire un patrimonio sportivo che dagli anni Cinquanta arriva fino ai giorni nostri. Un racconto reso ancora più suggestivo dalla presenza di due vetture attuali, Giulia Quadrifoglio e Tonale Veloce Hybrid, entrambe esposte nella livrea Rosso Competizione, grazie alla collaborazione con il concessionario Ellemotors di Monza. L’accostamento tra le leggendarie vetture da corsa e i modelli contemporanei ha dato vita a un dialogo tra generazioni, mostrando come la ricerca delle prestazioni, il piacere di guida e l’inconfondibile stile italiano continuino a rappresentare i tratti distintivi dell’identità Alfa Romeo. Al tempo stesso, la presenza del Brand nelle aree hospitality e paddock ha favorito occasioni di networking e confronto diretto con un pubblico qualificato, particolarmente vicino al mondo delle vetture sportive d’eccellenza.

Dopo il successo di Monza, la passione per il Biscione si prepara a riaccendersi dal 6 all’8 novembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del prossimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, organizzato da ACI Sport e PNK Motorsport. Il programma del weekend comprenderà numerose competizioni, tra cui Coppa Italia Turismo, National GT Challenge, RS Cup, Formula Junior, Youngtimer Touring Cup, Trofeo Italia Classico, Trofeo Italia Storico e Coppa Clio Italia. Un calendario ricco e trasversale, che porterà in pista vetture di epoche e categorie differenti, accomunate dalla stessa vocazione per la competizione. Anche sul circuito romagnolo, Alfa Romeo e Scuderia del Portello accoglieranno il pubblico nella “Casa Alfa Romeo”, allestita nel paddock riservato alle vetture storiche. Il “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione” tornerà così a raccontare, attraverso le sue protagoniste, le pagine più affascinanti della storia racing del Biscione, affiancato dai modelli più sportivi della gamma attuale. Va infine ricordato che le gare del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche e le altre competizioni ACI Sport sono trasmesse in diretta su ACI Sport TV, disponibile sui canali 228 di Sky e 52 di Tivùsat.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).