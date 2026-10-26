La Commissione Ue lancia la piattaforma T-MED per investimenti sulle rinnovabili nel Mediterraneo

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha lanciato la Piattaforma di investimento T-MED, per mobilitare investimenti su larga scala nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie pulite in tutto il Mediterraneo. Secondo quanto precisa un comunicato dell’istituzione europea, la piattaforma è una componente chiave dell’Iniziativa di cooperazione transmediterranea per le energie rinnovabili e le tecnologie pulite (T-MED). La piattaforma è stata presentata dalla commissaria per il Mediterraneo Dubravka Suica durante un evento a Bruxelles che ha riunito istituzioni finanziarie europee e internazionali, investitori privati e promotori di progetti per individuare opportunità di investimento e progetti che potrebbero beneficiare del sostegno della Commissione. Il sostegno dell’Ue comprenderà fino a 4,5 miliardi di euro in capacità di garanzia nell’ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), contribuendo a ridurre i rischi di investimento, ad attrarre capitali privati e ad accelerare la realizzazione di progetti sostenibili nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie pulite in tutta la regione. La piattaforma faciliterà la cooperazione tra istituzioni finanziarie, investitori e promotori di progetti, mettendo in contatto progetti promettenti con potenziali fonti di finanziamento e contribuendo a trasformare le opportunità di investimento in progetti concreti.

Il Mediterraneo, prosegue la nota, possiede un considerevole potenziale di energia rinnovabile ancora inesplorato. La piattaforma di investimento T-MED mira a sbloccare questo potenziale sostenendo gli investimenti nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell’idrogeno rinnovabile, nelle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, nello stoccaggio energetico, nelle interconnessioni transfrontaliere e nella produzione di tecnologie pulite. Oltre al finanziamento, la piattaforma sosterrà gli sforzi volti a migliorare i quadri normativi, le procedure di autorizzazione, l’accesso alla rete e gli accordi di acquisto di energia, promuovendo al contempo lo sviluppo delle competenze e le filiere locali delle tecnologie pulite. Affrontando questi ostacoli agli investimenti, T-MED “contribuirà a rafforzare la sicurezza energetica, ad approfondire la cooperazione economica e a creare nuove opportunità di crescita sostenibile in tutto il Mediterraneo“, conclude la nota.

– foto IPA Agency –

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