BAQEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 26 ottobre 2026, mostra delle case prefabbricate in un’area di ricollocamento di un villaggio colpito da un terremoto nella cittadina di Maru, contea di Baqen della città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Le prime 60 unità abitative prefabbricate nell’area colpita dal terremoto sono state completate alle 2:10 di mattina del 25 ottobre e sono state allacciate alla rete elettrica entro le 20 dello stesso giorno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).