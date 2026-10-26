Malta, confermati sussidi energetici e più benefici per le famiglie nel bilancio 2027

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese dovrebbe confermare, con il bilancio 2027, i sussidi alle bollette energetiche e gli aiuti economici destinati alle famiglie e ai pensionati, mantenendo le misure volte a proteggere i nuclei familiari dall’aumento del costo della vita, in un contesto in cui Malta registra prezzi energetici inferiori rispetto a molti altri Paesi dell’Unione europea.

Il primo ministro Robert Abela ha confermato che i sussidi per l’energia e i carburanti saranno mantenuti anche per il prossimo anno, con uno stanziamento di 400 milioni di euro nel 2027 per contenere i prezzi. Abela ha inoltre annunciato che, con il prossimo bilancio, i genitori che lavorano beneficeranno di agevolazioni fiscali raddoppiate. Sono previsti anche ulteriori tagli alle imposte per gli altri lavoratori, nell’ambito degli interventi del governo a sostegno dei cittadini di fronte all’incertezza economica internazionale.

Il bilancio 2027 sarà presentato questa sera, lunedì 26 ottobre. Quest’anno il governo ha destinato 400 milioni di euro ai sussidi per l’energia e i carburanti, consentendo a famiglie e imprese di contenere i costi nonostante l’aumento dei prezzi sui mercati internazionali. Malta continua a registrare prezzi dei carburanti relativamente bassi rispetto alla media dell’Unione europea. La benzina costa 1,34 euro al litro, contro una media Ue di 1,99 euro, mentre il diesel si attesta a 1,21 euro al litro, rispetto ai 2,14 euro della media europea.

Secondo Abela, l’economia maltese cresce a un ritmo di circa il 4%, consentendo al governo di proseguire con le misure di sostegno finanziario e, al contempo, di preservare la stabilità economica. Il premier ha inoltre affermato che il disavanzo pubblico resterà al di sotto del 3% del prodotto interno lordo, mentre il debito pubblico si manterrà sotto il 50% del Pil.

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(ITALPRESS).