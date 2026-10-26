Ucraina, Zelensky chiede al Parlamento una proroga della legge marziale

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato al Parlamento una bozza di legge che prevede la proroga della legge marziale e della mobilitazione generale in Ucraina per altri 90 giorni. Lo riporta Rbc Ucraina, precisando che la proposta prevede di prorogare il regime giuridico speciale e le misure di mobilitazione per altri 90 giorni, ovvero fino al 28 gennaio 2027. In caso di voto favorevole dei deputati, si tratterà della 21esima decisione di estendere la legge marziale dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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