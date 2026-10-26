Ucraina, Zelensky chiede al Parlamento una proroga della legge marziale

IPA72609453 - This photo cannot be distributed in the Russian Federation..Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (16737076aa).President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy participates in a joint briefing with Prime Minister of the Netherlands Rob Jetten, who is on an official visit, following their meeting in Kyiv, Ukraine, March 8, 2026..Joint briefing of Volodymyr Zelenskyy and Rob Rob Jetten in Kyiv, Ukraine - 08 Mar 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato al Parlamento una bozza di legge che prevede la proroga della legge marziale e della mobilitazione generale in Ucraina per altri 90 giorni. Lo riporta Rbc Ucraina, precisando che la proposta prevede di prorogare il regime giuridico speciale e le misure di mobilitazione per altri 90 giorni, ovvero fino al 28 gennaio 2027. In caso di voto favorevole dei deputati, si tratterà della 21esima decisione di estendere la legge marziale dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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