Sudan, le RSF sferrano un attacco coordinato con droni contro cinque centrali elettriche nell’est del Paese

ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di supporto rapido (RSF) hanno sferrato oggi un attacco coordinato con droni contro cinque centrali elettriche, provocando interruzioni di corrente in vaste aree dell’est del Sudan. Lo ha reso noto un funzionario governativo. Una fonte dell’esercito sudanese ha confermato che droni partiti dall’Etiopia hanno colpito le centrali di Al-Junaid, Al-Hawata e Al-Faw.

Il corrispondente di Al Arabiya nello Stato di Gezira, dove sono state attaccate due centrali oltre ad altre tre negli Stati di Gedaref e Nilo Bianco, ha riferito che le interruzioni di elettricità sono in corso da prima dell’alba. Le Nazioni Unite ribadiscono ripetutamente la necessità di proteggere i civili e le infrastrutture civili, comprese le strutture mediche e gli operatori umanitari, in conformità con il diritto internazionale umanitario.

L’Onu avverte che questi attacchi avvengono in un momento in cui le famiglie sudanesi subiscono enormi pressioni per soddisfare i bisogni essenziali, a causa dell’aumento dei prezzi alimentari e dell’interruzione delle catene di approvvigionamento.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).