Media “Tre morti e 10 feriti in un raid israeliano nel sud della Striscia di Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – Almeno tre persone sono state uccise e più di dieci ferite negli attacchi terrestri e aerei israeliani alla periferia della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera citando fonti sanitarie. Al momento non ci sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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