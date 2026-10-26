BAQEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini giocano in un’area di ricollocamento di un villaggio colpito da un terremoto nella cittadina di Maru, contea di Baqen della città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 26 ottobre 2026. Le prime 60 unità abitative prefabbricate nell’area colpita dal terremoto sono state completate alle 2:10 di mattina del 25 ottobre e sono state allacciate alla rete elettrica entro le 20 dello stesso giorno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).