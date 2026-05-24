Cina: Tianjin, giovane progettista impegnato nello sviluppo indipendente di componenti robotici (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fu Mingda (a destra) parla con un collega presso la Galileo Technology Co. Ltd. a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 22 maggio 2026.

Fu Mingda, 33 anni, progettista di ingegneria elettromagnetica presso la Galileo Technology, punta a diventare un esperto tecnico nel settore dei motori. A tal fine, sta affrontando sfide importanti nella ricerca e sviluppo indipendente di componenti robotici fondamentali. Dopo aver conseguito il master presso la Shenyang University of Technology nel 2018, Fu si è trasferito a Tianjin per concentrarsi sulla ricerca e sviluppo e sulla progettazione di motori aeronautici. Successivamente è entrato in Galileo, dove ha partecipato allo sviluppo interno, partendo da zero, di moduli articolari per robot quadrupedi. All’epoca, la società faceva affidamento su moduli articolari acquistati da fornitori esterni, soggetti a surriscaldamento e danneggiamenti. Inoltre, questi componenti esternalizzati non erano in grado di soddisfare requisiti prestazionali complessi, come eseguire capriole, arrampicarsi su pendii e trasportare carichi pesanti. In meno di sei mesi, Fu ha realizzato una svolta tecnologica. Supervisionando il processo dalla progettazione elettromagnetica iniziale allo sviluppo dei fornitori, all’assemblaggio e ai test, ha guidato il progetto attraverso quattro importanti iterazioni e decine di ottimizzazioni minori. Degno di nota il fatto che già il primissimo prototipo ha raggiunto standard avanzati nel settore. Oggi, spinto dalla rapida crescita dell’industria robotica domestica cinese, Fu è più impegnato che mai. Ha espresso piena fiducia nel fatto che, attraverso una dedizione costante, realizzerà la sua ambizione di diventare un esperto tecnico di primo piano nel settore dei motori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)