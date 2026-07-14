Cina: sviluppata cella solare tandem con record di conversione energetica (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo studente di dottorato Wu Ruihan (a sinistra), il ricercatore Meng Lei (al centro) e l’accademico Li Yongfang discutono i risultati dei test della cella solare tandem ad alte prestazioni in perovskite e materiale organico in un laboratorio dell’Istituto di chimica dell’Accademia cinese delle scienze (ICCAS) a Pechino, capitale della Cina, il 3 luglio 2026. Un nuovo tipo di cella solare sviluppato da un team di scienziati cinesi ha raggiunto un’efficienza certificata di conversione energetica in stato stazionario del 28,04%, stabilendo un nuovo record mondiale per questa categoria di celle solari. Il team, guidato da Li Yongfang, accademico presso l’Istituto di chimica, e dal ricercatore Meng Lei, ha sviluppato la cella solare incorporando uno stabilizzatore fototrasformabile. Lo studio è stato pubblicato online ieri sulla rivista “Nature”.

-Foto Xinhua-

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