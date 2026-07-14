Cina: Chongqing, +39,5% di viaggi transfrontalieri nel primo semestre 2026 (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista straniero posa per una foto con la bocca aperta, fingendo di inghiottire una monorotaia mentre attraversa un edificio residenziale, nel punto panoramico di Liziba, nel distretto di Yuzhong della municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 23 aprile 2026. Dall’inizio dell’anno, il traffico di passeggeri in entrata e in uscita presso l’Aeroporto internazionale di Jiangbei a Chongqing ha continuato a crescere, con un aumento significativo dei viaggiatori stranieri. Nel primo semestre del 2026, l’aeroporto ha gestito oltre 1,48 milioni di viaggi di passeggeri in entrata e in uscita, con un incremento del 39,5% su base annua.

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