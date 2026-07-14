Cina: Chongqing, +39,5% di viaggi transfrontalieri nel primo semestre 2026 (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista straniero interagisce con un artista dell’Opera del Sichuan in un ristorante di hotpot ricavato da un ex rifugio antiaereo sotterraneo, nella Liangjiang New Area della municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 10 luglio 2026. Dall’inizio dell’anno, il traffico di passeggeri in entrata e in uscita presso l’Aeroporto internazionale di Jiangbei a Chongqing ha continuato a crescere, con un aumento significativo dei viaggiatori stranieri. Nel primo semestre del 2026, l’aeroporto ha gestito oltre 1,48 milioni di viaggi di passeggeri in entrata e in uscita, con un incremento del 39,5% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)