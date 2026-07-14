Libano-Israele, al via a Roma il sesto round di colloqui

ROMA (ITALPRESS) – Libano e Israele hanno ripreso i colloqui a Roma, con Beirut che spera in progressi verso il ritiro israeliano dal Libano meridionale, in base a un accordo mediato dagli Stati Uniti, sebbene le aspettative di rapidi progressi siano basse. Lo scrivono i media israeliani. Si tratta del sesto round di colloqui tra i diplomatici di Israele e Libano, il primo dopo l’accordo firmato a Washington il 26 giugno scorso. Si prevede che i negoziati di oggi presso l’ambasciata Usa a Roma si concentrino sul programma pilota, che vedrà le Forze armate libanesi entrare nel territorio da cui si ritireranno le Forze di difesa israeliane (Idf), con l’obiettivo di garantire che il gruppo armato libanese filo-iraniano Hezbollah sia disarmato.

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