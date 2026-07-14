Libano-Israele, al via a Roma il sesto round di colloqui

An Israeli tank drives in southern Lebanon near the border, as seen from northern Israel, March 13, 2026. The Israeli army said Friday in a statement that it has begun a broad reinforcement of troops along the northern border with Lebanon to strengthen "readiness for various offensive and defensive scenarios," amid ongoing fighting with Hezbollah. Photo by Xinhua/Chen Junqing/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Libano e Israele hanno ripreso i colloqui a Roma, con Beirut che spera in progressi verso il ritiro israeliano dal Libano meridionale, in base a un accordo mediato dagli Stati Uniti, sebbene le aspettative di rapidi progressi siano basse. Lo scrivono i media israeliani. Si tratta del sesto round di colloqui tra i diplomatici di Israele e Libano, il primo dopo l’accordo firmato a Washington il 26 giugno scorso. Si prevede che i negoziati di oggi presso l’ambasciata Usa a Roma si concentrino sul programma pilota, che vedrà le Forze armate libanesi entrare nel territorio da cui si ritireranno le Forze di difesa israeliane (Idf), con l’obiettivo di garantire che il gruppo armato libanese filo-iraniano Hezbollah sia disarmato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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