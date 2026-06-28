Cina: studio, trattamento acque reflue ha invertito il calo dell’ossigeno nei fiumi

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Poco più di un mese dopo che gli scienziati avevano avvertito che il cambiamento climatico sta causando una diffusa perdita di ossigeno nei fiumi del mondo, un nuovo studio lancia un messaggio di speranza: interventi mirati possono invertire questa tendenza, anche mentre le temperature globali continuano a salire.

Pubblicata sulla rivista Nature Geoscience, la ricerca ha rilevato che i livelli di ossigeno nelle acque interne della Cina sono effettivamente aumentati tra il 2005 e il 2022, nonostante le acque superficiali si siano riscaldate a un ritmo di 1,2 gradi Celsius per decennio. Il principale fattore alla base di questo miglioramento non è stata la natura, ma un consistente investimento nella gestione delle acque reflue.

Lo studio, guidato da ricercatori dell’Istituto di geografia e limnologia di Nanchino dell’Accademia cinese delle scienze (NIGLAS), ha analizzato 18 anni di dati mensili provenienti da 972 fiumi e 354 siti lacustri in tutta la Cina. I risultati mettono direttamente in discussione la narrazione prevalente secondo cui la deossigenazione acquatica, ovvero il costante calo dell’ossigeno disciolto nell’acqua, sia una conseguenza inarrestabile del riscaldamento globale e dello sviluppo umano.

Secondo lo studio, in media, i livelli di ossigeno disciolto sono aumentati di 0,93 milligrammi per litro per decennio nei fiumi e di 0,38 milligrammi per litro per decennio nei laghi. Il miglioramento è stato così significativo che gli eventi ipossici, ovvero di basso contenuto di ossigeno, nei fiumi sono crollati da 170 casi tra il 2005 e il 2010 ad appena 25 tra il 2017 e il 2022.

I ricercatori hanno utilizzato tecniche avanzate di apprendimento automatico e di scomposizione della varianza per determinare cosa stesse guidando questa inattesa ripresa. Sebbene l’acqua più calda trattenga naturalmente meno ossigeno, hanno scoperto che la riduzione dell’inquinamento organico ha più che compensato la perdita di ossigeno attesa a causa del riscaldamento. I più forti indicatori dell’aumento dei livelli di ossigeno sono stati le diminuzioni della domanda biochimica di ossigeno, dell’ammonio e della domanda chimica di ossigeno, tutti indicatori chiave dei rifiuti organici.

Il team attribuisce questi progressi alla massiccia spinta ambientale della Cina. Tra il 2000 e il 2022, la copertura del trattamento delle acque reflue è passata dal 34,3% al 98,1% della popolazione, portando a cali a livello nazionale degli inquinanti organici e dei nutrienti come azoto e fosforo.

“Le correlazioni tra gli investimenti provinciali nelle infrastrutture fognarie, il volume delle acque reflue trattate e l’entità del recupero dell’ossigeno disciolto sono eccezionalmente forti”, ha spiegato Zhou Yongqiang, professore presso NIGLAS, aggiungendo che il recupero è stato più pronunciato nei piccoli corsi d’acqua di sorgente e nelle zone temperate calde della Cina centrale.

Una precedente ricerca pubblicata a maggio sulla rivista Science Advances aveva rilevato che quasi l’80% dei fiumi a livello globale stava perdendo ossigeno, con i fiumi tropicali colpiti più duramente. Quello studio, anch’esso guidato da ricercatori del NIGLAS, aveva evidenziato la minaccia alla biodiversità e l’urgente necessità di intervenire.

“I nuovi risultati non contraddicono quel precedente avvertimento”, ha affermato Zhou. “Piuttosto, forniscono un messaggio chiaro e di speranza: con una gestione efficace della qualità dell’acqua, le società possono proteggere la vita acquatica e ridurre il rischio di deossigenazione anche mentre il clima continua a riscaldarsi”.

“Questi risultati offrono un chiaro ottimismo per gli sforzi globali di ripristino”, ha concluso Zhou.

(ITALPRESS).