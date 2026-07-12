NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori trasportano rifornimenti a Guigang, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 10 luglio 2026. Le forti piogge provocate dal tifone Maysak, il decimo dell’anno, hanno colpito diverse aree della regione autonoma, causando una serie di calamità. Diverse squadre di intervento hanno unito le forze, conducendo diverse operazioni, tra cui missioni di soccorso in remote aree montuose, il ripristino delle infrastrutture di trasporto ed elettriche e la rimozione del fango.

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