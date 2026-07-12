L’ambasciatrice maltese all’Onu denuncia di aver ricevuto minacce di morte

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciatrice maltese presso le Nazioni Unite Vanessa Frazier ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte “serie e credibili” dopo un acceso confronto con l’ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon.

Intervistata dal Times of Malta, Frazier ha dichiarato che la polizia di New York ha avviato un’indagine sulla minaccia e ha successivamente fermato un sospettato.

L’episodio risale a una riunione delle Nazioni Unite, a giugno, durante la quale Danon aveva criticato l’autrice di un rapporto sulle violenze sessuali che coinvolgerebbero le forze israeliane, accusandola di avere una “ossessione nel prendere di mira Israele”. Frazier era intervenuta per condannare quello che aveva definito un attacco personale nei confronti della collega.

La diplomatica maltese ha raccontato di aver ricevuto diverse minacce nei giorni successivi, ma una in particolare si sarebbe distinta per la sua gravità.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).