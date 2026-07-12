PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’economia cinese ha mantenuto un andamento di costante miglioramento nel primo semestre dell’anno, con i consumi in continua ripresa e le industrie ad alta tecnologia in forte crescita, secondo i dati diffusi dallo State Information Center (SIC), organismo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il principale organo di pianificazione economica del Paese.

L’attività dei consumatori ha continuato a migliorare nei primi sei mesi, con l’indice che monitora i pagamenti per i consumi offline aumentato del 2,7% su base annua, mentre l’affluenza nelle aree commerciali fisiche è cresciuta del 5,7%, secondo il SIC.

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I dati hanno mostrato che la spesa del Paese per i prodotti elettronici è aumentata del 9,5% nel periodo, mentre le spese per i trasporti e la ristorazione legate alle attività culturali e turistiche sono cresciute rispettivamente del 6,1% e del 4,9%.

Xing Yuguan, ricercatore del SIC, ha attribuito la ripresa a un pacchetto di politiche volte a sostenere la domanda interna e i consumi, insieme al miglioramento delle condizioni della domanda e dell’offerta, che ha favorito una forte crescita dei consumi nei settori culturale, turistico e intelligente.

I dati hanno inoltre evidenziato un crescente slancio nei settori ad alta tecnologia. Gli investimenti in ambiti di frontiera come l’intelligenza artificiale e i robot umanoidi sono aumentati del 118,4% su base annua nel primo semestre, mentre il valore delle aggiudicazioni per i progetti di infrastrutture digitali, compresa la potenza di calcolo, è cresciuto del 23%.

Anche l’attività industriale e l’innovazione si sono mantenute solide. L’indice dell’attività produttiva dei parchi industriali è aumentato del 3,9% su base annua nel periodo, mentre le concessioni di brevetti relativi alle industrie strategiche emergenti sono cresciute del 15,6%.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).