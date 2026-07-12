ROMA (ITALPRESS) – E’ morto l’ex emiro del Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell’attuale emiro di Doha. Ne dà notizia sui social l’ambasciatore Pasquale Salzano, esprimendo cordoglio e sottolineandone il ruolo decisivo nella trasformazione del Paese. Salzano definisce lo sceicco un leader capace di incidere profondamente sul futuro del Qatar, ricordando di averne osservato da vicino l’eredità politica e istituzionale durante il suo incarico diplomatico a Doha. E ha rivolto le condoglianze all’attuale emiro, alla famiglia Al Thani e al popolo qatariota.

MELONI “PROFONDA TRISTEZZA”

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell’Emiro Padre del Qatar, Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani è stato uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione. Con straordinaria visione, coraggio e determinazione, ha posto le basi del Qatar moderno, ne ha rafforzato le istituzioni e gli ha conferito una voce e un prestigio ben oltre i suoi confini. Il Qatar che oggi conosciamo e ammiriamo porta l’inconfondibile impronta della sua leadership. Desidero porgere le mie più sentite condoglianze a titolo personale e a nome del Governo italiano, a Sua Altezza l’Emiro Tamim, a tutta la Sua famiglia e al popolo del Qatar cui rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere in questo momento di profondo dolore”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).