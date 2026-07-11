WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato venerdì di “decimare e distruggere completamente” l’Iran se il Governo del Paese avesse tentato di farlo assassinare. “1.000 missili sono pronti a essere lanciati e puntati contro la Repubblica Islamica dell’Iran, e migliaia di altri seguiranno immediatamente se il governo iraniano metterà in atto la sua minaccia, proclamata in ogni angolo del globo, di assassinare o tentare di assassinare il presidente in carica degli Stati Uniti d’America, cioè ME!”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Gli ordini sono già stati dati, e l’esercito statunitense è pronto, disposto e capace, per un periodo di un anno, probabilmente prolungato, di decimare e distruggere completamente tutte le regioni dell’Iran,” ha aggiunto.

ARAGHCHI “SU CESSATE IL FUOCO MANTENUTO PAROLA NON COME GLI USA”

Dopo le parole del presidente Donald Trump sul fatto che “il cessate il fuoco è finito” fra Usa e Iran, Teheran risponde: “Finora abbiamo mantenuto la parola data, a differenza del cosiddetto segretario al Tesoro degli Stati Uniti che sta violando il paragrafo 9 del Memorandum d’intesa sul dispiegamento di truppe. Quella violazione segue altre violazioni e passi falsi da parte degli Stati Uniti”. Così il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi in un post su X. Intanto, riferisce Bloomberg, gli Usa hanno chiesto a Teheran una dichiarazione pubblica sul fatto che Hormuz è aperto e che gli spari sulle navi sono finiti. Inoltre, se l’Iran non fornisce la “polvere” nucleare, non c’è accordo.

OGGI NEGOZIATI IN OMAN

Il presidente Usa Donald Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui con l’Iran in programma oggi in Oman. Lo riporta la Cbs, citando fonti dell’Amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti, avrebbero detto le fonti, risponderanno con le leve economica e militare qualora l’Iran continuasse a “compiere atti ostili”. Intanto, per l’Iran è arrivato a Muscat il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi.

– foto IPA Agency –

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