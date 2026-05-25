Cina: Shenzhen ospita 22esima Fiera internazionale delle industrie culturali (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore gioca a ping pong con un robot alla 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen), nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 21 maggio 2026. L’evento si è aperto qui giovedì. La fiera di cinque giorni, che mette in evidenza lo sviluppo dell’industria culturale, si concentra sul potenziamento dell’intelligenza digitale del settore e sulla coltivazione di nuove forze produttive di qualità, riunendo risorse di alto livello dell’industria culturale ed elementi di innovazione nazionali ed esteri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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