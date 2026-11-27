SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano uno stand che presenta HarmonyOS di Huawei durante la 28esima edizione della China Hi-Tech Fair (CHTF) a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 26 novembre 2026. L’evento di tre giorni ha preso il via ieri presso il Centro mondiale congressi ed esposizioni di Shenzhen (Bao’an). L’edizione di quest’anno della CHTF vanta una superficie espositiva complessiva di 400.000 metri quadrati e attira circa 5.000 aziende e istituzioni provenienti da oltre 120 Paesi e regioni.

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