FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’attrice dell’opera Min si esibisce nel quartiere delle Tre Vie e dei Sette Vicoli a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 2 maggio 2026. L’opera Min, che vanta una storia di oltre 400 anni, è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2006. Negli ultimi anni, le compagnie teatrali specializzate in tutta la provincia del Fujian hanno esplorato modalità innovative per raggiungere il pubblico più giovane attraverso programmi educativi ed esibizioni al di fuori dei teatri tradizionali. Questi sforzi hanno permesso al pubblico, soprattutto ai più giovani, di apprezzare il fascino artistico unico dell’opera Min. Da parte loro, gli attori di quest’opera della generazione dei “nativi digitali” stanno sfruttando i canali online per coinvolgere il pubblico più giovane attraverso brevi video e dirette streaming, oltre a esibizioni nei campus e spettacoli improvvisati in strada, portando questa antica arte nella vita delle persone di oggi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).