TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia e il sistema delle Nazioni Unite rafforzano la loro cooperazione strategica per i prossimi cinque anni, con particolare attenzione allo sviluppo umano, alla trasformazione economica e alla sicurezza idrica e alimentare. Il ministro degli Affari esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’estero, Mohamed Ali Nafti, e la coordinatrice residente delle Nazioni Unite in Tunisia, Rana Taha, hanno presieduto oggi, 27 novembre, la cerimonia di firma del Quadro di cooperazione strategica tra la Repubblica tunisina e il sistema delle Nazioni Unite per il periodo 2027-2031.

La Tunisia e il sistema delle Nazioni Unite rafforzano la loro cooperazione strategica per i prossimi cinque anni,Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle agenzie, dei fondi e dei programmi delle Nazioni Unite, delle istituzioni nazionali coinvolte nella preparazione del documento, nonché ambasciatori dei Paesi partner, rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali e partner dello sviluppo. Il nuovo quadro costituisce un riferimento strategico per orientare gli interventi del sistema delle Nazioni Unite in Tunisia, garantendone l’allineamento con le priorità nazionali definite nel Piano di sviluppo 2026-2030 e rafforzando il coordinamento tra i programmi delle Nazioni Unite e gli sforzi nazionali. Il documento si articola attorno a tre assi strategici: sviluppo del capitale umano e rafforzamento dell’inclusione sociale; trasformazione economica inclusiva e sostegno alla creazione di posti di lavoro dignitosi; transizione ecologica ed energetica, con il rafforzamento della sicurezza idrica e alimentare.

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