MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Scontro acceso tra i quattro principali candidati alle elezioni generali spagnole nel dibattito televisivo andato in onda ieri sera, a tre giorni dal voto del 29 novembre. Pedro Sánchez, Alberto Núnez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau si sono confrontati per circa due ore, tra attacchi personali e accuse reciproche, con la questione della “violenza machista” al centro di uno dei momenti più tesi della serata.

In apertura di dibattito, Sánchez ha presentato le elezioni come una scelta tra “due strade molto diverse” per il futuro del Paese. Da una parte, ha detto, la Spagna “del passato”, fatta di tagli, congelamento dei salari e cancellazione delle conquiste sociali, rappresentata da PP e Vox. Dall’altra, una Spagna “prospera, moderna, europeista”, fondata sui diritti e sui progressi sociali. “Queste elezioni non riguardano me, riguardano voi, il vostro lavoro, la vostra dignità, i vostri diritti, le vostre libertà e la vostra casa”, ha dichiarato il leader socialista rivolgendosi agli spettatori.

Ma il momento più acceso è stato quello aperto dalla candidata del Frente Amplio, Ada Colau, che ha chiesto agli altri tre candidati di condannare la violenza contro le donne. Sánchez e Feijóo hanno espresso la loro condanna, mentre il leader di Vox, Santiago Abascal, ha evitato di farlo esplicitamente. Sollecitato più volte da Colau, Abascal ha risposto: “Non parlerò di quello che la signora Colau e il signor Sánchez vogliono quando lo ordinano loro”, sostenendo inoltre che la principale causa dell’insicurezza delle donne sia da ricercare “nell’immigrazione”.

La polemica è proseguita durante il confronto tra Feijóo e Colau. Il leader del Partito popolare ha detto a Colau: “Usted, calladita” (stia zitta). Un’affermazione che ha provocato la reazione di Sánchez, che ha accusato Feijóo di machismo. Feijóo ha poi precisato di aver voluto dire che Colau era rimasta “zitta” sulla gestione dell’alluvione nella regione di Valencia. Il confronto, organizzato dall’Accademia della televisione e moderato dalla giornalista María Casado, ha affrontato anche i temi della casa, dell’economia, della corruzione e dell’immigrazione.

Le elezioni generali sono in programma domenica 29 novembre. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati prima del silenzio elettorale, il Partito popolare di Alberto Núnez Feijóo resta in testa con circa il 31,5% delle intenzioni di voto, davanti al Psoe del premier Pedro Sánchez, accreditato del 29%. Vox si attesterebbe intorno al 18%. Il distacco tra popolari e socialisti si è progressivamente ridotto nel corso della campagna, segnando un tentativo di rimonta di Sánchez che, tuttavia, non sembra al momento sufficiente a impedire una possibile maggioranza parlamentare di PP e Vox.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).