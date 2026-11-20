RIZHAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 19 novembre 2026, mostra alcune navi in attesa delle operazioni di movimentazione delle merci al porto di Rizhao, nella provincia orientale cinese dello Shandong.
Negli ultimi anni, il porto di Rizhao ha continuato a ottimizzare la propria rete di collegamenti marittimi, ampliando i servizi diretti verso le economie partecipanti alla Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), tra cui Singapore, Russia e Australia. Il porto gestisce attualmente servizi regolari di trasporto merci intermodale ferrovia-mare per collegare le aree dell’entroterra lungo il fiume Giallo con i mercati dell’Asia-Pacifico.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]