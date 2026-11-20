ROMA (ITALPRESS) – Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro l’Ucraina, impiegando missili balistici, missili da crociera e droni. A Kiev tre persone sono rimaste uccise e 15 ferite. Secondo quanto riporta Rbc Ukraine, il settore energetico è tra gli obiettivi degli attacchi. Nelle regioni di Leopoli, Transcarpazia e Ivano-Frankivsk sono in corso interruzioni di emergenza della fornitura elettrica. Le Ferrovie ucraine hanno segnalato attacchi alle infrastrutture di trasporto in alcune aree: diversi treni stanno subendo ritardi (che in alcuni casi superano le 10 ore).

FORZE ARMATE POLONIA INDAGANO SU POSSIBILE VIOLAZIONE DELLO SPAZIO AEREO

Intorno alle 6:30 del mattino, mentre era in corso un massiccio attacco russo contro l’Ucraina, si sarebbe verificata una possibile violazione dello spazio aereo polacco da parte di “oggetti aerei non identificati”. Lo ha reso noto il Comando Operativo delle Forze Armate polacche, secondo quanto riporta Rbc Ukraine. “A seguito di presunte violazioni dello spazio aereo della Repubblica di Polonia da parte di oggetti volanti non identificati, è stata trasmessa al Centro per la Sicurezza del Governo (Government Security Centre) una segnalazione relativa a una minaccia aerea – scrive su X il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche -. Sono in corso verifiche per confermare i dati rilevati dai sistemi radar e, se necessario, intraprendere azioni per contrastare la potenziale minaccia”. Sempre su X il Centro per la Sicurezza del Governo della Polonia aveva diramato un allerta per la possibile minaccia di un attacco aere nelle zone, tra l’altro, di Lublino e del Voivodato della Precarpazia. L’allerta è stata poi revocata intorno alle 7.30 con un nuovo messaggio su X: “La minaccia di un attacco aereo è stata revocata. Non esiste alcuna minaccia in Polonia“.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).