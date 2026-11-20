RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Militari marocchini e statunitensi hanno sperimentato a Tan-Tan, nel sud del Marocco, veicoli senza conducente equipaggiati con sistemi per individuare e contrastare i droni. Lo riporta il sito informativo Yabiladi. Le prove, condotte dal 3 al 14 ottobre con il coinvolgimento di oltre dieci aziende americane del settore della difesa, sono state rese note in un rapporto dell’esercito statunitense pubblicato il 19 novembre, riferisce il portale Yabiladi.

Le attività si sono svolte nella Multidomain Training Area, un’area militare marocchina destinata all’addestramento e alla sperimentazione di nuove tecnologie, dopo una prima fase di test completata a settembre a Yuma, in Arizona. Gli sviluppatori hanno verificato la capacità dei mezzi di muoversi autonomamente su terreni accidentati e di continuare a operare anche in presenza di interferenze elettroniche sulle comunicazioni. I prototipi integrano piattaforme senza conducente, sensori e apparati di contrasto ai droni, software e sistemi di comunicazione. L’obiettivo è estendere l’area protetta dalle minacce aeree senza aumentare l’esposizione dei militari, riducendone al tempo stesso il carico di lavoro.

Le sperimentazioni rientrano nell’iniziativa NANO ACE dell’esercito americano, che punta ad accelerare l’introduzione in servizio delle nuove tecnologie. Vi hanno preso parte nove organizzazioni, tra cui strutture responsabili dei test e delle acquisizioni, una divisione da combattimento, lo U.S. Army Central, lo U.S. Africa Command e la Southern European Task Force, Africa (SETAF-AF). L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il programma Jailbreak, pensato per rendere interoperabili tecnologie militari diverse e ridurre tempi e costi di integrazione.

“In un unico luogo possiamo testare, valutare, validare e acquistare, così da mettere questa capacità nelle mani dei combattenti”, ha dichiarato il tenente colonnello Corbett Baxter, vicedirettore dell’Africa Multidomain Training and Experimentation Center per SETAF-AF e responsabile della sezione dedicata all’esercitazione African Lion.

I risultati serviranno a orientare le decisioni dei comandanti sull’impiego dei sistemi e sulle modifiche necessarie. Le prove hanno consentito inoltre di valutare le potenzialità del poligono marocchino, ancora in fase di sviluppo. Il terreno impegnativo, lo spazio aereo relativamente poco trafficato e la disponibilità di frequenze radio offrono condizioni favorevoli alla sperimentazione e all’addestramento congiunto delle forze dei due Paesi.

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