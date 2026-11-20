IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha incontrato a Washington Massad Boulos, consigliere senior del presidente degli Stati Uniti per gli Affari arabi e africani.

Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Nader Zaki, il colloquio ha riguardato il rafforzamento del partenariato strategico tra Egitto e Stati Uniti e lo sviluppo della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione ai settori economico, commerciale e degli investimenti.

Al centro dell’incontro anche gli sviluppi della crisi sudanese e gli sforzi congiunti dei due Paesi per raggiungere una tregua umanitaria e un cessate il fuoco globale. I due interlocutori hanno inoltre esaminato gli sviluppi nel Corno d’Africa e la sicurezza del Mar Rosso, ribadendo l’importanza del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati.

Riguardo alla Libia, Badr Abdelatty, ha confermato il sostegno dell’Egitto agli sforzi per una soluzione della crisi, la salvaguardia dell’unità e della stabilità del Paese e l’unificazione delle sue istituzioni. Le parti hanno infine concordato sull’importanza di proseguire il coordinamento sulle questioni regionali di interesse comune, a sostegno della sicurezza e della stabilità nell’area.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).