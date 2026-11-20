HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano l’area espositiva dedicata alla città di Hangzhou alla prima edizione della Fiera delle industrie tradizionali storiche a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 20 novembre 2026. La fiera è stata inaugurata qui oggi, mettendo in mostra i notevoli risultati raggiunti da questo tipo di industrie in Cina, specializzate in seta, tè, porcellana e medicina tradizionale cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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