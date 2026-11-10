Cina: seconda grande nave da crociera nazionale inizia primo viaggio di prova

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda nave da crociera di grandi dimensioni costruita in Cina, la Adora Flora City, è partita ieri dal terminal crocieristico internazionale di Wusongkou a Shanghai, nella Cina orientale, inaugurando il suo primo viaggio di prova.

La nave dovrebbe arrivare il 12 novembre al porto crocieristico internazionale di Nansha, a Guangzhou, nella Cina meridionale. Il viaggio consentirà di testare in modo esaustivo le capacità operative della nave da crociera, segnando un passo fondamentale verso l’avvio delle operazioni commerciali.

Durante il viaggio verranno effettuati test e regolazioni sistematici in diversi ambiti, tra cui le operazioni marittime, la sicurezza della navigazione, i prodotti e i servizi, il coordinamento tra nave e terraferma e i sistemi informatici di bordo, secondo quanto riferito dall’operatore.

In condizioni operative reali simulate, verranno inoltre condotti stress test sui principali servizi offerti agli ospiti, come il servizio cabina, la ristorazione e l’intrattenimento, lo shopping e il tempo libero, per esaminare ulteriormente le capacità di coordinamento e risposta tra i vari reparti.

Un dirigente della Adora Cruises ha dichiarato che il primo viaggio di prova rappresenta una parte importante dei preparativi per il viaggio inaugurale della nave e costituisce un test in condizioni reali delle capacità di supporto operativo, dell’esperienza offerta dai prodotti e delle procedure di servizio.

Dopo l’arrivo a Guangzhou, la nave proseguirà i preparativi per l’ormeggio nel porto di base, il coordinamento portuale e le procedure di servizio per il viaggio inaugurale. Un secondo viaggio di prova è previsto dal 14 al 16 novembre, mentre la nave inaugurerà la sua prima stagione di crociere da Guangzhou il 22 novembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).